Мельник упрекнул Германию в негостеприимном приеме украинцев

По словам посла Украины в Германии Андрея Мельника многие украинские беженцы выезжают, потому что им здесь не рады.

"Большинство украинцев давно возвращаются. Из этой страны уезжает больше людей, чем к вам приезжает. Германии стоит задуматься, почему у стольких украинцев нет желания здесь оставаться", - отметил он.

В то же время министр внутренних дел Баварии Йоахим Херманн категорически не согласен с упреками Мельника.

"В целом беженцы чувствуют себя комфортно. Я знаю, что в Баварии то, что говорит господин Мельник, неверно… Люди настроены позитивно и удивлены тем, насколько хорошо их принимают", - подчеркнул он.