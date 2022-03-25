Из Мелитополя сегодня смогут эвакуировать 350 человек. В город заехала гуманитарная колонна, - мэр

"Сегодня оккупанты пропустили гуманитарную колонну в Мелитополь. Автобусы смогут вывезти людей - около 350 человек, у кого есть такое желание, смогут выехать из Мелитополя в Запорожье", - сказал Федоров.

По его словам, эвакуация начнется ориентировочно в 08:30-09:00.

Однако забрать всех, от кого уже поступили заявки, сегодня не смогут, - количество в 350 человек определен соображениями безопасности передвижения.

Однако Федоров уверяет, что гуманитарные коридоры удастся организовать и в дальнейшем.

"Автомобили с гуманитарной помощью прибыли еще накануне в 19:00, однако российские военные не пускали их в город до утра. Сейчас в пожарной части на Героев Сталинграда уже ведется разгрузка медикаментов, продуктов питания, средств личной гигиены и т. д., - рассказал мэр.

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