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В Мелітополі збирають кров для окупантів, обманюючи місцевих

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Мелітополь, Середа 12 жовтня 2022 13:21
В Мелітополі збирають кров для окупантів, обманюючи місцевих Фото: в Мелітополі збирають кров для окупантів, обманюючи місцевих (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти збирають кров жителів тимчасово окупованого Мелітополя для поранених російських військових. Вони обманюють мешканців, розповідаючи, що це кров для породіль і онкохворих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Мелітополя Івана Федорова.

"Окупанти змушують колаборантів - працівників бюджетної сфери та сфери ЖКГ в обов’язковому порядку давати кров. Крім того, щодня мало не на кожному стовпі розміщують об’яви про необхідність дачі донорської крові нібито для потреб породіль та онкохворих", - розповів він.

При цьому, за словами Федорова, до Мелітополя постійно привозять рефрижератори з тілами російських солдатів, вбитих на Херсонському напрямку, та поранених з усього регіону бойових дій. Тому навіть для місцевих не є таємницею, для кого насправді збирають кров окупанти.

Як повідомлялось, Росія розташовує поранених солдатів, у тому ж числі "вагнерівців" у дитячих лікарнях на тимчасово окупованих територіях України.

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