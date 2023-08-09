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У Мелітополі росіяни захопили приміщення ВНЗ і хочуть навчати там фсбшників та поліцаїв

Фото: у Мелітополі росіяни хочуть навчати фсбшників та поліцаїв (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Росія планує навчати майбутніх працівників ФСБ та поліцаїв у приміщенні захоплених ВНЗ МДПУ імені Богдана Хмельницького та ТДАТУ ім. Дмитра Моторного в окупованому Мелітополі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦНС.

У приміщеннях ВНЗ окупанти створили псевдоуніверситет МДУ (МГУ). Однак попри пафосну назву та безкоштовну "освіту", не змогли набрати достатню кількість студентів.

Через це РФ вирішила перетворити університет на режимний об’єкт.

Вже з наступного навчального року окупанти планують готувати там працівників МВД, а також ввели спеціальність "спецфакультет із захисту інформації", що є кузнею кадрів для ФСБ.

Росіяни заявляють, що в подальшому студенти можуть брати участь в "програмах обміну" й навчатись на території РФ.

Пропаганда на окупованих територіях

Раніше ЦНС повідомляв, що в окупованому Криму росіяни проводять заходи "військово-патріотичного виховання", головна мета яких - поширення пропаганди серед молоді. 

Так, там пройшов один із вищезгаданих "молодіжних форумів" під назвою "Путь Победы. Zеркало", в якому взяли участь понад 120 російських студентів.

Крім цього, РФ планує створити нове "ЗМІ" на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей - там працюватимуть завербовані іноземні співробітники ФСБ.

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