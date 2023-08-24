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В Мелітополі росіяни влаштували шпиталь в санаторії, - Генштаб

Четвер 24 серпня 2023 07:59
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В Мелітополі росіяни влаштували шпиталь в санаторії, - Генштаб Фото: росіяни влаштували в санаторії Мелітополя шпиталь (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області росіяни перетворили місцевий санаторій на шпиталь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

"Російські загарбники продовжують використання цивільної інфраструктури тимчасово окупованих населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям", - повідомили там.

Так, в Мелітополі в одному із санаторіїв окупанти розмістили близько 100 поранених.

Ситуація у Мелітополі

Росіяни окупували Мелітополь ще в перші тижні повномасштабного вторгнення. Тепер місто використовується як база та "центр командування".

Тим не менш, в місті діє партизанський рух, який повідомляє ЗСУ переміщення та розташування сил противника. Так, наприклад, 13 серпня неподалік від Мелітополя пролунав потужний вибух, внаслідок якого могла бути знищена військова база окупантів.

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Мелітополь Війна Росії проти України
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