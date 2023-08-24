В Мелитополе россияне устроили госпиталь в санатории, - Генштаб

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области россияне превратили местный санаторий в госпиталь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

"Российские захватчики продолжают использование гражданской инфраструктуры временно оккупированных населенных пунктов для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим", - сообщили там.

Так, в Мелитополе в одном из санаториев оккупанты разместили около 100 раненых.

Ситуация в Мелитополе

Россияне оккупировали Мелитополь еще в первые недели полномасштабного вторжения. Теперь город используется как база и "центр командования".

Тем не менее, в городе действует партизанское движение, сообщающее ВСУ перемещение и расположение сил противника. Так, например, 13 августа неподалеку от Мелитополя раздался мощный взрыв, в результате которого могла быть уничтожена военная база оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.