У Мелітополі пролунав гучний вибух

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Мелітополя Івана Федорова.

"У Мелітополі вечірній бавовна. Місто і навіть прилеглі села здригнулися від гучного вибуху. Чекаємо на подробиці", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, наступним містом після Херсона, яке ЗСУ звільнять від російських загарбників, імовірно буде Мелітополь. Військові РФ вже будують там фортифікаційні споруди.

Також раніше ми писали, що у тимчасово окупованому Мелітополі підірвали так званого "заступника міністра зі спорту регіону". Вибух пролунав у під'їзді будинку, де мешкав колаборант.

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