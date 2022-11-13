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У Мелітополі пролунав гучний вибух

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Київ, Неділя 13 листопада 2022 21:05
У Мелітополі пролунав гучний вибух Фото: мер Мелітополя Іван Федоров (1news.zp)
Автор: Константин Широкун

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області сьогодні, 13 листопада, увечері пролунав гучний вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Мелітополя Івана Федорова.

"У Мелітополі вечірній бавовна. Місто і навіть прилеглі села здригнулися від гучного вибуху. Чекаємо на подробиці", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, наступним містом після Херсона, яке ЗСУ звільнять від російських загарбників, імовірно буде Мелітополь. Військові РФ вже будують там фортифікаційні споруди.

Також раніше ми писали, що у тимчасово окупованому Мелітополі підірвали так званого "заступника міністра зі спорту регіону". Вибух пролунав у під'їзді будинку, де мешкав колаборант.

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