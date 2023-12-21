У Мелітополі окупанти взяли у полон підлітків та звинуватили їх в "тероризмі"

Росіяни захопили у полон підлітків у окупованому Мелітополі. Їх звинувачують в організації "терористичного" акту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Мелітополя Івана Федорова у Telegram-каналі.

За його словами, дітей звинуватили у "роботі на СБУ". Зокрема росіяни розповсюджують "легенду": начебто хлопці організували декілька терактів. Їх звинувачують у передачі інформації про переміщення ворожої техніки та базуванні військ. Нібито підлітки стежили за одним з колаборантів, аби закласти вибухівку у його під'їзді.

За інформацією окупантів, ще два учасники "цієї групи", за легендою окупантів, загинули під час вибуху саморобної вибухівки.

"Цинізм рашистів не знає меж. Не в змозі подолати спротив на тимчасово окупованих територіях, вони вже полонять дітей, які під тортурами швидше зізнаються у всьому, що скаже ворог. Маємо звільнити наших людей. Та не допустити знущання над нашими дітьми!" - пише Федоров.

Ситуація у Мелітополі

Мелітополь Запорізької області російські війська окупували практично одразу під час масштабного вторгнення на територію України у лютому 2022 року. У місті на цей час добре розвинений партизанський рух, учасники якого, попри оголошене на них полювання, постійно влаштовують "бавовни" у місті та "мінусують" колаборантів.

Нещодавно партизани провели нову спецоперацію в Мелітополі під час якої були ліквідовані окупанти та пошкоджена їх техніка.

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