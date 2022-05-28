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Под Мелитополем оккупанты сформировали "народную милицию"

Фото: в Приазовском полиция перешла на сторону врага (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Целый участок полиции в поселке Приазовское Мелитопольского района перешел на сторону врага. Оккупационные войска сформировали "народную милицию".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОВА в Telegram.

С оккупантами согласились сотрудничать более 35 полицейских с начальником и его заместителем.

Отмечается, что среди коллаборантов есть и участники АТО. Однако местные власти допускают, что оккупанты могли "надавить" на правоохранителей.

"Возможно, подобное действие полицейских было вызвано психологическим, а, возможно, и физическим давлением на людей и их семьи", - говорится в сообщении.

Ранее мы рассказывали о том, как российские оккупанты издевались над украинскими пленными. Им вводили неизвестные уколы, били и держали в нечеловеческих условиях.

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Мелитополь