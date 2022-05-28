Под Мелитополем оккупанты сформировали "народную милицию"

Целый участок полиции в поселке Приазовское Мелитопольского района перешел на сторону врага. Оккупационные войска сформировали "народную милицию".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОВА в Telegram .

С оккупантами согласились сотрудничать более 35 полицейских с начальником и его заместителем.

Отмечается, что среди коллаборантов есть и участники АТО. Однако местные власти допускают, что оккупанты могли "надавить" на правоохранителей.

"Возможно, подобное действие полицейских было вызвано психологическим, а, возможно, и физическим давлением на людей и их семьи", - говорится в сообщении.