В Мелитополе второй раз за сутки слышны взрывы

Во временно оккупированном Мелитополе второй раз за сутки прогремели мощные взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Мелитопольского городского головы Ивана Федорова .

По его словам, ночь обещает быть "горячей" для российских оккупантов.

"В Мелитополе снова слышны взрывы", - заявил Федоров.

Напомним, что в Мелитополе прогремели четыре мощные взрывы. Позже мэр города подтвердил взрывы в районе северного выезда из города.

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