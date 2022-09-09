Фото: В Мелитополе слышно взрывы и стрельбу (wikipedia.org)

В Мелитополе вечером 9 сентября слышны звуки взрывов и стрельбы. Вероятно, украинские военные нанесли удар по россиянам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

"ВСУ желают оккупантам недоброй ночи", - отметил мэр. Федоров рассказал, что звуки взрывов и стрельбы раздались около 23:45 часов. По его словам, сейчас подробности выясняют.