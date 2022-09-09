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В Мелитополе слышно взрывы и стрельбу

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Мелитополь, Пятница 09 сентября 2022 23:55
В Мелитополе слышно взрывы и стрельбу Фото: В Мелитополе слышно взрывы и стрельбу (wikipedia.org)
Автор: Олег Васкив

В Мелитополе вечером 9 сентября слышны звуки взрывов и стрельбы. Вероятно, украинские военные нанесли удар по россиянам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

"ВСУ желают оккупантам недоброй ночи", - отметил мэр.

Федоров рассказал, что звуки взрывов и стрельбы раздались около 23:45 часов.

По его словам, сейчас подробности выясняют.

Напомним, что в Мелитополе взорвали штаб "Единой России", который готовил "референдум".

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