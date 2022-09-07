В Мелитополе прогремели мощные взрывы

Во временно оккупированном Мелитополе (Запорожская область), 7 сентября, прогремели мощные взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

"Вечер перестает быть спокойным для оккупантов Мелитополя", - заявил мэр. По информации от Федорова, взрывы произошли в юго-восточных районах города. Оккупанты утверждают, что сейчас" работает ПВО " и было зафиксировано 5 взрывов. Обновлено 23:04 Мэр города сообщил, что взрыв в Мелитополе произошел в штабе "Единой России" в здании "Новой почты" по улице Ломоносова, которую захватили оккупанты.