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В Мелитополе прогремели четыре мощных взрыва

Фото: в оккупированном Мелитополе взрывы (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Во временно оккупированном Мелитополе (Запорожская область) прогремели четыре мощных взрыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "РИА Мелитополь".

На данный момент никаких подробностей нет. В сети появляются фото предположительно с места взрывов.

Обновлено от 18:00

Мэр Иван Федоров подтвердил взрывы в Мелитополе.

"Последние дни лета обещают быть наиболее жаркими для оккупантов всего южного направления Украины. Только что было 4 мощных взрыва в районе северного выезда из Мелитополя. Собираем подробную информацию о потерях врага", - отметил он.

Напомним, вчера вечером в Мелитополе прогремели взрывы и были слышны автоматные очереди. Российские оккупанты пытались сбить украинский беспилотник. Позже стало известно, что противник эвакуировал свой военный госпиталь из города.

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МелитопольВзрыв