В Мелитополе прогремели четыре мощных взрыва

Во временно оккупированном Мелитополе (Запорожская область) прогремели четыре мощных взрыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "РИА Мелитополь".

"Последние дни лета обещают быть наиболее жаркими для оккупантов всего южного направления Украины. Только что было 4 мощных взрыва в районе северного выезда из Мелитополя. Собираем подробную информацию о потерях врага", - отметил он.

На данный момент никаких подробностей нет. В сети появляются фото предположительно с места взрывов.

Напомним, вчера вечером в Мелитополе прогремели взрывы и были слышны автоматные очереди. Российские оккупанты пытались сбить украинский беспилотник. Позже стало известно, что противник эвакуировал свой военный госпиталь из города.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.