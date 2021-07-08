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В Мелитополе на предприятии прогремел взрыв, есть пострадавшие

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Мелитополь, Четверг 08 июля 2021 23:44
В Мелитополе на предприятии прогремел взрыв, есть пострадавшие Фото: в результате инцидента мужчины получили ожоги всего тела 2-й степени (flickr)
Автор: Даша Харченко

В четверг, 8 июля, в Мелитополе прогремел взрыв на территории предприятия "Технодом Альянс". Несколько человек получили ожоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госслужбу по вопросам труда.

Отмечается, что 36-летний мастер участка вместе с клиентом, 60-летним руководителем другого предприятия, осматривали оборудование для смешивания сыпучих смесей, когда произошел взрыв.

В результате инцидента мужчины получили ожоги всего тела 2-й степени, их госпитализировали.

"Главное управление Гоструда в Запорожской области принимает меры по созданию комиссии для специального расследования несчастного случая", - говорится в сообщении.

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Мелитополь Взрыв
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