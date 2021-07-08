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У Мелітополі на підприємстві прогримів вибух, є постраждалі

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Мелітополь, Четвер 08 липня 2021 23:44
У Мелітополі на підприємстві прогримів вибух, є постраждалі Фото: Унаслідок інциденту чоловіки отримали опіки всього тіла 2-го ступеню (flickr)
Автор: Даша Харченко

У четвер, 8 липня, у Мелітополі прогримів вибух на території підприємства "Технодім Альянс". Кілька людей отримали опіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держслужбу з питань праці.

Зазначається, що 36-річний майстер дільниці разом із клієнтом, 60-річним керівником іншого підприємства, оглядали устаткування для змішування сипучих сумішей, коли стався вибух.

Унаслідок інциденту чоловіки отримали опіки всього тіла 2-го ступеню, їх госпіталізували.

"Головне управління Держпраці в Запорізькій області вживає заходів щодо створення комісії для спеціального розслідування нещасного випадку", - йдеться у повідомлені.

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Мелітополь Вибух
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