В Мелитополе оккупанты похитили пять журналистов "Местных вестей"

В издании сообщили, что с момента появления в городе оккупанты активно насаждали пропаганду и оказывали давление на журналистов.



"И сегодня это произошло. Домой к журналистам Юлии Ольховской и Любови Чайке, издателю Михаилу Кумоку, выпускающему редактору газеты "Мелитопольские ведомости" Евгении Борян пришли вооруженные люди, забрали их и увезли неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

В издании добавили, что россияне пытаются добиться сотрудничества.

"Призываем руководство города и страны, коллег из украинской и мировой прессы выступить в защиту мелитопольских представителей прессы", - говорится в сообщении.

При этом сайт издания подвергся хакерской атаке, в связи с чем не работает.

"Оккупационный режим в Мелитополе продолжает показывать свое истинное лицо", - говорится в сообщении.