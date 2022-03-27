В Мелитополе оккупанты отключили украинскую мобильную связь и интернет

Во временно захваченном российскими оккупантами Мелитополе (Запорожская область) пропала мобильная связь и интернет. В городе работают российские операторы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Мелитополь.
Отмечается, что связь с городом пропала около 16:00 в субботу, 26 марта. Оккупанты полностью заблокировали украинских мобильных операторов.
В то же время самопровозглашенная "мэр" Галина Данильченко заявила, что с 4 апреля в Мелитополе заработают детские сады и школы, но функционировать они будут на русском языке и по российским программам.
Также она заявила, что горожанам спишут долги за коммунальные услуги по состоянию на 1 марта 2022 года.
Напомним, в Мелитополе российские оккупанты начали искать людей, кто не желает им подчиняться. Они называют таких жителей "фашистами".
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