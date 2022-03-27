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В Мелитополе оккупанты отключили украинскую мобильную связь и интернет

Фото: Мелитополь отключили от украинской мобильной связи (Виталий Носач, РБК-Ккраина)
Автор: Наталья Юрченко

Во временно захваченном российскими оккупантами Мелитополе (Запорожская область) пропала мобильная связь и интернет. В городе работают российские операторы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Мелитополь.

Отмечается, что связь с городом пропала около 16:00 в субботу, 26 марта. Оккупанты полностью заблокировали украинских мобильных операторов.

В то же время самопровозглашенная "мэр" Галина Данильченко заявила, что с 4 апреля в Мелитополе заработают детские сады и школы, но функционировать они будут на русском языке и по российским программам.

Также она заявила, что горожанам спишут долги за коммунальные услуги по состоянию на 1 марта 2022 года.

Напомним, в Мелитополе российские оккупанты начали искать людей, кто не желает им подчиняться. Они называют таких жителей "фашистами".

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