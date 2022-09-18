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В Мелитополе оккупанты обещают "соцпомощь" гражданским в обмен на персональные данные

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Воскресенье 18 сентября 2022 17:01
В Мелитополе оккупанты обещают "соцпомощь" гражданским в обмен на персональные данные Фото: в Мелитополе оккупанты обещают "соцпомощь" гражданским в обмен на персональные данные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Оккупанты в Мелитополе отказываются выплачивать обещанные 10 тысяч "социальной помощи" родителям, которые согласились отправить детей в школу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Центра национального сопротивления".

Ранее оккупанты обещали выплатить соответствующую "социальную помощь" родителям, если их дети будут обучаться в школах по российской программе.

После того как некоторые родители отдали детей в школу, россияне отказались выплачивать им "материальную помощь". Оказалось, что теперь для этого необходимо предоставить пакет документов.

Отмечается, что родители должны написать заявление, предоставить копии своих паспортов с кодами и свидетельство о рождении ребенка, предоставить справку о прописке или другой документ, подтверждающий место жительства.

"Только после этого россияне обещают выплатить средства. Это нужно россиянам, которые пытаются всеми методами собрать персональные данные граждан, чтобы повысить темпы принудительной паспортизации. Поэтому следующим этапом для получения соцвыплаты станет наличие российского паспорта", - пишет Центр национального сопротивления.

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