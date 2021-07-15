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В Мелитополе горит жилой многоквартирный дом

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Мелитополь, Четверг 15 июля 2021 17:39
В Мелитополе горит жилой многоквартирный дом Фото: В Мелитополе горит жилой многоквартирный дом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В четверг, 15 июля, городе Мелитополь произошел пожар в жилом многоквартирном доме. Возгорание произошло на крыше здания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Пожар произошел на крыше трехэтажного жилого дома в 15:40 по улице Кизиярська 48. В 17:10 спасатели пожар локализовали на площади 450 кв. м.

Жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

В ликвидации пожара привлечено 35 человек и семь единиц техники.

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