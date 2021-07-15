В Мелитополе горит жилой многоквартирный дом
Фото: В Мелитополе горит жилой многоквартирный дом (Виталий Носач, РБК-Украина)
В четверг, 15 июля, городе Мелитополь произошел пожар в жилом многоквартирном доме. Возгорание произошло на крыше здания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Пожар произошел на крыше трехэтажного жилого дома в 15:40 по улице Кизиярська 48. В 17:10 спасатели пожар локализовали на площади 450 кв. м.
Жертв и пострадавших в результате происшествия нет.
В ликвидации пожара привлечено 35 человек и семь единиц техники.