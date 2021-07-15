У Мелітополі горить житловий багатоквартирний будинок
Фото: у Мелітополі горить житловий багатоквартирний будинок (Віталій Носач, РБК-Україна)
У четвер, 15 липня, місті Мелітополь сталася пожежа в житловому багатоквартирному будинку. Займання сталося на даху будівлі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Пожежа сталася на даху триповерхового житлового будинку о 15:40 по вулиці Кизиярська 48. О 17: 10 рятувальники пожежу локалізували на площі 450 кв. м.
Жертв і постраждалих в результаті події немає.
До ліквідації пожежі залучено 35 осіб та сім одиниць техніки.