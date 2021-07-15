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У Мелітополі горить житловий багатоквартирний будинок

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Мелітополь, Четвер 15 липня 2021 17:39
У Мелітополі горить житловий багатоквартирний будинок Фото: у Мелітополі горить житловий багатоквартирний будинок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У четвер, 15 липня, місті Мелітополь сталася пожежа в житловому багатоквартирному будинку. Займання сталося на даху будівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Пожежа сталася на даху триповерхового житлового будинку о 15:40 по вулиці Кизиярська 48. О 17: 10 рятувальники пожежу локалізували на площі 450 кв. м.

Жертв і постраждалих в результаті події немає.

До ліквідації пожежі залучено 35 осіб та сім одиниць техніки.

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