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Мельбурн ослабит самый продолжительный в мире локдаун

Автор: Анастасия Рокитна

Мельбурн ослабит самый продолжительный в мире локдаун из-за коронавируса. Город на этой неделе отменит приказ о прекращении карантина.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Карантин длился 262 дня, или почти девять месяцев. Это самый длительный срок в мире, превышающий 234-дневный карантин в Буэнос-Айресе.

На этой неделе уровень вакцинации в штате достигнет 70%, что позволит ослабить ограничения.

"Сегодня большой день", - сказал премьер-министр штата Виктория Дэниел Эндрюс, объявляя о снятии ограничений.

Когда откроются гостевые заведения и некоторые предприятия, их пропускная способность будет сильно ограничена. Дополнительные послабления, включая возобновление работы многих розничных магазинов, наступят после того, как 80% жителей штата Виктория, что имеют право на прививку, будут полностью привиты - по оценкам, не позднее 5 ноября.

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