В Мексике захватили заложников во время нападения на отделение банка

Неизвестные преступники во вторник совершили нападение на отделение банка в штате Веракрус на востоке Мексики. Они взяли в заложницы восемь сотрудниц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По его данным, злоумышленники прикрепили взрывное устройство к одежде одной из потерпевших.

"После вмешательства полиции восемь женщин были освобождены", - указывается в сообщении.

Заложницы не пострадали. В ходе осмотра снятого взрывного устройства было установлено, что оно является муляжом и не представляет никакой угрозы.

Власти ведут поиск участников разбойного нападения. Удалось ли преступникам забрать из банка деньги, не сообщается.