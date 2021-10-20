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В Мексике захватили заложников во время нападения на отделение банка

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Мексика, Среда 20 октября 2021 02:21
В Мексике захватили заложников во время нападения на отделение банка Фото: в Мексике неизвестные захватили заложников в банке (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Неизвестные преступники во вторник совершили нападение на отделение банка в штате Веракрус на востоке Мексики. Они взяли в заложницы восемь сотрудниц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По его данным, злоумышленники прикрепили взрывное устройство к одежде одной из потерпевших.

"После вмешательства полиции восемь женщин были освобождены", - указывается в сообщении.

Заложницы не пострадали. В ходе осмотра снятого взрывного устройства было установлено, что оно является муляжом и не представляет никакой угрозы.

Власти ведут поиск участников разбойного нападения. Удалось ли преступникам забрать из банка деньги, не сообщается.

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