В Мексике захватили заложников во время нападения на отделение банка
Фото: в Мексике неизвестные захватили заложников в банке (Виталий Носач, РБК-Украина)
Неизвестные преступники во вторник совершили нападение на отделение банка в штате Веракрус на востоке Мексики. Они взяли в заложницы восемь сотрудниц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По его данным, злоумышленники прикрепили взрывное устройство к одежде одной из потерпевших.
"После вмешательства полиции восемь женщин были освобождены", - указывается в сообщении.
Заложницы не пострадали. В ходе осмотра снятого взрывного устройства было установлено, что оно является муляжом и не представляет никакой угрозы.
Власти ведут поиск участников разбойного нападения. Удалось ли преступникам забрать из банка деньги, не сообщается.