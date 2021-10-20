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У Мексиці захопили заручників під час нападу на відділення банку

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Мексика, Середа 20 жовтня 2021 02:21
У Мексиці захопили заручників під час нападу на відділення банку Фото: у Мексиці невідомі захопили заручників у Банку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Невідомі злочинці у вівторок вчинили напад на відділення банку в штаті Веракрус на сході Мексики. Вони взяли в заручниці вісім співробітниць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За його даними, зловмисники прикріпили вибуховий пристрій до одягу однієї з потерпілих.

"Після втручання поліції вісім жінок були звільнені", - вказується в повідомленні.

Заручниці не постраждали. В ході огляду знятого вибухового пристрою було встановлено, що він є муляжем і не становить жодної загрози.

Влада веде пошук учасників розбійного нападу. Чи вдалося злочинцям забрати з банку гроші, не повідомляється.

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