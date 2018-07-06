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Інтерв'ю

У Мексиці сталися вибухи на фабриці феєрверків, 19 людей загинули

НовиниНадзвичайні події    06.07.2018 - 01:41
Фото: місце події (apnews)
Фото: місце події (apnews)

В результаті вибухів постраждали 40 людей

У Мексиці внаслідок вибухів на фабриці феєрверків загинули щонайменше 19 людей, ще 40 постраждали. Про це повідомляє The Associated Press.

Як повідомляється, інцидент стався у місті Тультепек. Відомо, що серед загиблих четверо пожежників та двоє поліцейських, які приїхали на підприємство після першого вибуху та загинули внаслідок другого.

Зазначається, що внаслідок вибухів загинули вісім мешканців міста та шість співробітників швидкої допомоги. Особи інших загиблих не встановлені.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у мексиканському штаті Веракрус 19 серпня з-за вибуху на нафтопроводі щонайменше загинула одна людина, ще п'ятеро отримали поранення.

В результаті вибуху одна людина загинула, ще дві жінки і троє чоловіків були доставлені в лікарню з опіками.

Так, вибух спричинив пожежу і стовп густого чорного диму, а також став причиною евакуації жителів у районі Запоапан, де інцидент стався, а також студентів розташованого неподалік Технологічного університету Центрального Веракруса.

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Теги публікації: Мексика, фабрика, Вибух  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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