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В Мексике произошла стрельба на стадионе, есть жертвы

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Куэрнавак , Понедельник 05 июля 2021 20:44
В Мексике произошла стрельба на стадионе, есть жертвы Фото: в Мексике на стадионе произошла стрельба (twitter.com/eolopacheco)
Автор: РБК-Украина

В Мексике на футбольном стадионе группа людей открыла огонь по зрителям. В результате нападения четыре человека погибли и трое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Silla Rota.

Инцидент произошел во время любительского матча в городе Куэрнавак штата Морелос.

Вооруженная группа вошла на футбольное поле в ходе игры и открыли огонь по трибунам, после чего скрылись на автомобиле и двух мотоциклах. Прибывшие на место происшествия медики констатировали гибель четырех человек, еще трое были госпитализированы.

Издание отмечает, что район, где находится футбольный стадион, часто становился местом преступлений, связанных с организованной преступностью.

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Мексика Стрельба
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