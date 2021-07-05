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У Мексиці сталася стрілянина на стадіоні, є жертви

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Куернавак, Понеділок 05 липня 2021 20:44
У Мексиці сталася стрілянина на стадіоні, є жертви Фото: у Мексиці на стадіоні сталася стрілянина (twitter.com/eolopacheco)
Автор: РБК-Україна

У Мексиці на футбольному стадіоні група людей відкрила вогонь по глядачам. В результаті нападу чотири людини загинули і троє отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Silla Rota.

Інцидент стався під час аматорського матчу в місті Куернавак штату Морелос.

Озброєна група увійшла на футбольне поле в ході гри і відкрили вогонь по трибунах, після чого зникли на автомобілі і двох мотоциклах. Прибулі на місце події медики констатували загибель чотирьох осіб, ще троє були госпіталізовані.

Видання зазначає, що район, де знаходиться Футбольний стадіон, часто ставав місцем злочинів, пов'язаних з організованою злочинністю.

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