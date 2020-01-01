В Мексике произошла драка в тюрьме, есть погибшие

В мексиканском штате Сакатекас произошла драка в тюрьме, в результате чего 16 заключенных были убиты и пятеро получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылокой на Al Jazeera.

Правительство начало расследование, чтобы установить лиц, ответственных за драку и то, как огнестрельное оружие попало в тюрьму.

Заключенный был арестован за использование огнестрельного оружия. Также в тюрьме были обнаружены еще три пистолета и различные ножи.

Отмечается, что в мексиканской пенитенциарной системе появились подобные проблемы с тех пор как к власти пришел президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Напомним, в Краматорске полиция задержала мужчину, который в течение часа дважды напал на полицейскую. Мужчина дважды ударил в лицо полицейскую.Также пострадал и ее напарник из патрульной полиции.

Кроме того, в Запорожской области вооруженный ножом мужчина совершил нападение на людей, в результате чего один человек погиб, еще трое получили ранения.