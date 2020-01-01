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В Мексике произошла драка в тюрьме, есть погибшие

Новости » Происшествия     01.01.2020 - 19:00
В Мексике произошла драка в тюрьме, есть погибшие
Иллюстративное фото (Flickr/Alan Turkus)

В результате драки погибли 16 заключенных

В мексиканском штате Сакатекас произошла драка в тюрьме, в результате чего 16 заключенных были убиты и пятеро получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылокой на Al Jazeera.

Правительство начало расследование, чтобы установить лиц, ответственных за драку и то, как огнестрельное оружие попало в тюрьму.

Заключенный был арестован за использование огнестрельного оружия. Также в тюрьме были обнаружены еще три пистолета и различные ножи.

Отмечается, что в мексиканской пенитенциарной системе появились подобные проблемы с тех пор как к власти пришел президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Напомним, в Краматорске полиция задержала мужчину, который в течение часа дважды напал на полицейскую. Мужчина дважды ударил в лицо полицейскую.Также пострадал и ее напарник из патрульной полиции.

Кроме того, в Запорожской области вооруженный ножом мужчина совершил нападение на людей, в результате чего один человек погиб, еще трое получили ранения.

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