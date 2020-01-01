В Мексиці сталася бійка у в'язниці, є загиблі

Ілюстративне фото (Flickr/Alan Turkus)

В результаті бійки загинули 16 ув'язнених

У мексиканському штаті Сакатекас сталася бійка у в'язниці, в результаті чого 16 ув'язнених були вбиті і ще п'ятеро отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з ссылокой на Al Jazeera.

Уряд почав розслідування, щоб встановити осіб, відповідальних за бійку і те, як вогнепальна зброя потрапила до в'язниці.

Ув'язнений був заарештований за використання вогнепальної зброї. Також в в'язниці були виявлені ще три пістолети та різні ножі.

Наголошується, що в мексиканській пенітенціарній системі з'явилися подібні проблеми з тих пір, як до влади прийшов президент Андрес Мануель Лопес Обрадор.

Нагадаємо, в Краматорську поліція затримала чоловіка, який протягом години двічі напав на поліцейську. Чоловік двічі вдарив в обличчя поліцейську.Також постраждав і її напарник патрульної поліції.

Крім того, в Запорізькій області озброєний ножем чоловік скоїв напад на людей, в результаті чого одна людина загинула, ще троє отримали поранення.