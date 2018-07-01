В Мексиці проходять вибори президента і парламенту

Опитування пророкують перемогу Мануелеві Лопесу Обрадору

Громадяни Мексики сьогодні, 1 липня, голосують на загальних виборах, за результатами яких буде обрано президента країни, а також 500 депутатів нижньої палати Конгресу та 128 сенаторів. Про це пише Reuters.

Згідно з інформацією видання, опитування пророкують перемогу 64-річному кандатату в президенти, лівому екс-меру Мехіко Мануелеві Лопесу Обрадору.

Загалом у країні обирають кандидатів на 18 тисяч посад, зокрема, депутатів місцевих парламенти та мерів у 30 штатах, а у 8 штатах та Мехіко - ще й губернаторів.

Окрім того, повідомляється, що за даними соціологів Americas Society/Council of the Americas, Обрадор має підтримку у майже 38 відсотків. Станом на 20 червня близько п'ятої частини громадян ще не визначилися зі своїм вибором.

Зазначимо, за даними мексиканської агенції політконсалтингу Etellekt, від початку кампанії минулого вересня жорстоко було вбито не менше 130 політиків, серед яких - 48 кандидатів. У червні лише за одну добу застрелили трьох жінок-політиків. Боротьба з криміналітетом - одна з головних обіцянок кандидатів. Минулоріч у Мексиці, за офіційними даними, вбили понад 25 тисяч осіб.

Нагадаємо, у червні, у місті Окампо (Мексика) проводився допит усіх поліцейських у справі щодо вбивства кандидати у мери Фернандо Анхелеса Хуареза.