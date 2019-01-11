В Мексике в перестрелке наркокартелей погибли 24 человека

Фото: место стрельбы (twitter.com Breitbart)

Стрельба произошла возле города, который посещал Дональд Трамп

В городе Сьюдад-Мигель-Алеман, что возле границы с США, произошла перестрелка между мексиканскими наркокартелями, в результате которой погибли 24 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как отмечается, стрельба произошла возле города, который посещал Дональд Трамп. Стрельбу связывают с конфликтом между картелем Гольфо и фракцией кортеля Лос-Сетас.

Правоохранители сообщили, что нашли 21 тело. Позже уточнили, что обнаружили еще 3 тела.

Напомним, 5 октября в Мексике недалеко от школы в городе Гуаямас в результате нападения бандитов были убиты пятеро полицейских, еще двое ранены. Сначала нападавшие открыли огонь по патрульной машине, убив трех полицейских, и попытались скрыться с места преступления, но по дороге их пытался остановить безоружный дорожный полицейский, его также застрелили бандиты.

Также РБК-Украина писало, что в мексиканской столице Мехико возле крупнейшего университета страны Национального автономного университета произошла стрельба, в результате которой погибли два человека.

Добавим, 14 февраля в США в результате стрельбы в школе города Паркленда во Флориде погибли 17 человек, 17 получили ранения. Среди погибших - дети и взрослые.