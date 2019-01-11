У Мексиці в стрілянині наркокартелів загинули 24 людини

Фото: місце стрілянини (twitter.com Breitbart)

Стрілянина сталась біля міста, який відвідував Дональд Трамп

У місті Сьюдад-Мігель-Алеман, що біля кордону з США, сталась стрілянина між мексиканськими наркокартелями, в результаті якої загинули 24 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Як зазначається, стрілянина сталась біля міста, який відвідував Дональд Трамп. Стрілянину пов’язують з конфліктом між картелем Гольфо та фракцією кортеля Лос-Сетас.

Правоохоронці повідомили, що знайшли 21 тіло. Пізніше уточнили, що знайшли ще 3 тіла.

Нагадаємо, 5 жовтня у Мексиці недалеко від школи в місті Гуаямас у результаті нападу бандитів було вбито п'ятеро поліцейських, ще двоє поранені. Спочатку нападники відкрили вогонь по патрульній машині, вбивши трьох поліцейських, і спробували втекти з місця злочину, але по дорозі їх намагався зупинити беззбройний дорожній поліцейський, його бандити також застрелили.

Також РБК-Україна писало, що у мексиканській столиці Мехіко біля найбільшого університету країни Національного автономного університету відбулася стрілянина, в результаті якої загинули дві людини.

Додамо, 14 лютого в США в результаті стрілянини у школі міста Паркленд у Флориді загинули 17 людей, 17 отримали поранення. Серед загиблих - діти і дорослі.