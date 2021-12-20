В Мексике оборвался подвесной мост с людьми

"В воскресенье на юге Мексики обрушился пешеходный подвесной мост, в результате чего группа, направлявшаяся на рождественскую вечеринку, упала в овраг. 23 человека были госпитализированы", - пишет издание.

Среди пострадавших 12 взрослых и 11 детей. Многие были доставлены в больницу в Пуэрто-Эскондидо. Состояние нескольких человек оценивается как тяжелое.

Согласно предварительным данным, конструкция не выдержала веса большой группы людей.

Правоохранители приступили к расследованию обстоятельств случившегося.

Такие мосты не редкость в сельской местности Мексики. Большинство из них сделаны из стальных тросов и деревянных досок, в некоторых используются веревки.