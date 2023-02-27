Механізована бригада ЗСУ отримала ще два авто від Favbet Foundation

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Транспорт надійшов у розпорядження 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, яка виконує бойові завдання на сході України.

Нагадаємо, за сприяння Favbet Foundation ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.

Загалом фонд разом із компаніями-партнерами передав для ЗСУ понад 70 авто, 60 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.

Група компаній Favbet у 2022 році направила до державного бюджету 140 млн грн лише в якості ліцензійних платежів, без врахування різноманітних податків від поточної діяльності.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

З початку повномасштабного вторгнення переважна більшість проєктів фонду орієнтовані на допомогу ЗСУ і постраждалим від війни людям.