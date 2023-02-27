Механізована бригада ЗСУ отримала ще два авто від Favbet Foundation
Благодійний фонд Favbet Foundation передав Збройним Силам України укомплектований медичний автомобіль Opel Vivaro та позашляховик Mazda 2500 TD.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.
Транспорт надійшов у розпорядження 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, яка виконує бойові завдання на сході України.
Нагадаємо, за сприяння Favbet Foundation ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.
Загалом фонд разом із компаніями-партнерами передав для ЗСУ понад 70 авто, 60 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.
Група компаній Favbet у 2022 році направила до державного бюджету 140 млн грн лише в якості ліцензійних платежів, без врахування різноманітних податків від поточної діяльності.
Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.
З початку повномасштабного вторгнення переважна більшість проєктів фонду орієнтовані на допомогу ЗСУ і постраждалим від війни людям.