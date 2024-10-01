Механізм економічного бронювання не має підтримки у військових, - міністр

Ідея економічного бронювання досі дискутується через свою складність, адже цей механізм викликає нерозуміння з боку військових.
Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Censor.net.
"Коли ви спілкуєтесь із військовими, ви їх ніколи не переконаєте, що це потрібно робити. Ніколи. Вони кажуть: давайте ми теж зараз 35 тисяч заплатимо і підемо трошки відпочинемо. І на це питання я не знаю відповіді", – зазначив Марченко.
Водночас міністр нагадав, що механізм бронювання в країні існує, і заброньовано вже мільйон чоловіків.
"Тому якби був дійсно прозорий спосіб, коли ти платиш податки, реєструєшся, і це тобі дозволяє як мінімум бути гарантованим, що тебе не спіймають, відразу не "запакують" і не відправлять кудись без твого відома, було б краще", – додав він.
Нагадаємо, що ідея про "економічне бронювання", яка передбачає бронювання тільки для українців з високими зарплатами, викликала хвилю критики серед військових, експертів і населення, і в Офісі президента відмовилися від цієї ідеї. Але потім окремі чиновники все ж повернулися до неї, і продовжують її лобіювати.
Натомість військові кажуть, що це розколе українське суспільство, адже війна одна для всіх, а не "тільки для бідних". У свою чергу економісти заявляють, що сама ідея бронювання полягає не в тому, щоб врятувати когось від служби, а щоб не допустити обвалу економіки. Тому передусім моделі бронювання уряду потрібно обговорити з українськими роботодавцями.
Нагадаємо, наприкінці серпня український прем'єр Денис Шмигаль заявив про принцип "воюй або працюй", який включає заходи, що допоможуть вивести ринок праці з тіні, забезпечуючи додаткові ресурси для зміцнення економічної стійкості країни.
За словами голови фінансового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева, таке економічне бронювання запровадять вже цього року.
Додамо, 10 вересня прем'єр Денис Шмигаль заявив про те, що систему бронювання змінять вже найближчим часом. Він також назвав "червоні" лінії для такої "броні".
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