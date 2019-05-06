У Меган Маркл и принца Гарри родился сын

У Меган Маркл и принца Гарри, которые получили после свадьбы титулы герцогини и герцога Сассекских, родился сын. Об этом говорится на официальной странице четы в Instagram.

Ребенок появился на свет рано утром 6 мая. Пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что это произошло в 5:26 лондонского времени (7:26 по киевскому). При рождении мальчик весил 3,26 кг. Принц Гарри присутствовал при родах, говорится в сообщении королевской семьи.



Принц Гарри и американская актриса Меган Маркл поженились 19 мая 2018 года. Церемония венчания прошла в часовне Cвятого Георгия в Виндзорском замке. Королева Соединенного Королевства Елизавета II пожаловала своему внуку титул герцога Сассекского, Маркл после венчания стала герцогиней Сассекской.

О ее беременности Кенсингтонский дворец объявил в октябре 2018 года. Предполагалось, что ребенок родится в конце апреля - начале мая. Однако пол будущего ребенка пара решила не разглашать.

Кроме того, Гарри и Меган решили отпраздновать рождение ребенка в частном порядке. Их решение привело к многочисленным спекуляциям в СМИ на тему рождения наследника.

Добавим, ранее Меган и Гарри объявили на своей странице в Instagram о том, что вместо того, чтобы посылать подарки на рождение ребенка, желающие могут направить свои пожертвования в избранные королевской четой благотворительные фонды.

Маркл родила первенца в городе Виндзор. За каждым шагом Меган Маркл и принца Гарри сегодня следят не только британские СМИ, но и тысячи фанатов королевской семьи, которые приехали в этот городок, чтобы первыми поздравить чету Сассекских с появлением на свет долгожданного ребенка.

Британцы ночуют на улице возле Виндзорского замка Меган Маркл и Гарри. Они уже готовы петь и громко праздновать рождение малыша. По крайней мере, об этом говорит королевский супер-фаната Джон Лугери.