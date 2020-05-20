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Меган Маркл и принц Гарри сидят на карантине в роскошном особняке: фото изнутри

Lite » Стиль жизни 20.05.2020 - 10:05
Меган Маркл и принц Гарри сидят на карантине в роскошном особняке: фото изнутри
Меган Маркл и принц Гарри (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Меган Маркл и принц Гарри успели поселиться в Лос-Анджелесе еще до того, как в США закрылись границы

Меган Маркл и принц Гарри вместе с сыном Арчи живут в Калифорнии в роскошном особняке стоимостью 18 млн долларов, который они арендуют у актера, режиссера и сценариста Тайлера Перри. Туда невестка и внук Елизаветы II успели перебраться из Канады еще до закрытия границ на карантин.

В сети появились снимки изнутри шикарного дома, аренда которого составляет от 20 до 40 тысяч долларов в месяц. Тайлер Перри, которого в 2011-м Forbes назвал самым богатым мужчиной в сфере массовых развлечений, построил эту виллу в 2004-м для своей семьи.

Меган Маркл и принц Гарри сидят на карантине в роскошном особняке: фото изнутри

Особняк, где живут Меган Маркл и принц Гарри (фото: Daily Mail)

Особняк в "тосканском стиле" имеет восемь спален и 12 ванных комнат. Жилой комплекс Beverly Ridge Estates, где находится дом, охраняется - посторонним туда не пробраться.

В доме встроенная в пол ванная с колоннами и высокими потолками, просторная кухня с "мраморным островом", библиотека с фолиантами и стульями, что некогда принадлежали Аврааму Линкольну, гостиная с камином и шикарная бело-серая детская комната, изначально предназначенная для сына медиамагната Амана.

Меган Маркл и принц Гарри сидят на карантине в роскошном особняке: фото изнутриМеган Маркл и принц Гарри сидят на карантине в роскошном особняке: фото изнутриМеган Маркл и принц Гарри сидят на карантине в роскошном особняке: фото изнутриМеган Маркл и принц Гарри сидят на карантине в роскошном особняке: фото изнутриМеган Маркл и принц Гарри сидят на карантине в роскошном особняке: фото изнутриМеган Маркл и принц Гарри сидят на карантине в роскошном особняке: фото изнутриМеган Маркл и принц Гарри сидят на карантине в роскошном особняке: фото изнутри

Меган Маркл и принц Гарри живут в роскошном доме в США (фото: instagram.com/tylerperry)

В 2015 году в особняке гостили тогда еще президент Барак Обама и Опра Уинфри, что позировала на фоне бассейна на террасе. Телеведущая приходила на крестины сына Перри.

Меган Маркл и принц Гарри сидят на карантине в роскошном особняке: фото изнутриМеган Маркл и принц Гарри сидят на карантине в роскошном особняке: фото изнутри

Барак Обама и Опра Уинфри были гостями особняка, где живут Меган Маркл и принц Гарри (фото: instagram.com/tylerperry)

Ранее мы писали, что Меган Маркл и принц Гарри еще в самом начале отношений планировали "побег". Друзья рассказали, что пара хотела путешествовать, а не выполнять скучные королевские обязанности.

Автор: Светлана Дудукало

Теги Новости Украины Меган Маркл
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