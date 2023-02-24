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Медведєву маряться загрози для Росії "до кордонів Польщі": каже, треба їх "відсунути"

Фото: Дмитро Медведєв, заступник голови Ради безпеки Росії (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Росії в річницю своєї повномасштабної агресії видали чергову порцію абсурду. Оскільки нічим похизуватися перед своїм народом, там вирішили заявити, що для росіян нібито існує "загроза аж до кордонів Польщі" і її треба "відсунути".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Мєдвєдєва.

"Важливо досягти всіх цілей спеціальної військової операції. Відсунути кордони загроз нашій країні якнайдалі, навіть якщо це будуть кордони Польщі. Знищити неонацизм вщент. Щоб не витрачати потім час на вилов залишків бандерівських банд малоросійськими лісами. Щоб світ набув довгоочікуваного спокою", - написав він.

Нагадаємо, що путінський посіпака Медведєв неодноразово вигукував різні роду погрози в бік України та Заходу. Але, як пояснили в Офісі президента України, зважати на заяви росіян не варто, а такі люди як Медведєв взагалі мають бути ізольовані або вилікувані.

Додамо, що сьогодні вже рівно рік, як Росія вчиняє повномасштабну агресію проти України. Про всі події на цю тему, які відбуваються сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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