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Медведев: предложения по цене на газ применимы и к новым властям Украины

Новости » Энергетика    30.04.2019 - 16:36
Медведев: предложения по цене на газ применимы и к новым властям Украины
Фото: Дмитрий Медведев (mon.gov.ru)

Ранее Бойко и Медведчук проводили "экономические переговоры" с Медведевым и Миллером

Все предложения, которые Россия делала по цене на газ на так называемых "экономических переговорах" с экс-кандидатом в президенты Украины от "Оппозиционной платформы - За життя" Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, применимы к новым властям Украины. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщают росСМИ.

Отметим, Бойко и Медведчук проводили "экономические переговоры" с премьером РФ Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Во время "переговоров" Медведчук подчеркнул, что сторонам "нужны прямые договоры по поставкам газа, чтобы снизить цену на газ для населения".

"Мы ничего не меняем в своей позиции. Дело не в том, кто победил, - это выбор украинского народа. А дело в том, как дальше работать или, наоборот, не работать", - сказал он.

Добавим, что в "Нафтогазе" прокомментировали эти "переговоры" и напомнили, что по действующему контракту, измененным в арбитраже, РФ уже должна продавать Украине газ по цене на 48% дешевле, чем та, которая получилась бы в марте по формуле в первоначальном контракте. В "Нафтогазе" добавили, что "Газпром" им задолжал 2,8 млрд долларов компенсации.

РБК-Украина писало, что из-за полета Юрия Бойко и главы политсовета "Оппозиционной платформы - За життя" Виктора Медведчука в Москву ГБР открыло уголовное дело против сотрудников Государственной пограничной и Государственной авиационной служб.

 

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