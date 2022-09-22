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Про Медведчука жодного слова. У РФ визнали обмін полоненими з Україною

Фото: Віктор Медведчук (скрин відео СБУ)
Автор: Наталія Гурковська

У Росії визнали обмін полоненими з Україною, під час якого РФ повернула 55 російських окупантів. При цьому про кума президента РФ Віктора Медведчука, якого також обміняли, у зведенні Міноборони РФ не сказано ні слова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ.

У Міноброни РФ назвали минулий обмін полоненими "складним" і заявили, що російським окупантам, які вбивали українців, нібито "в полоні загрожувала смертельна небезпека".

При цьому у зведенні Міноборони РФ жодного слова не сказано про кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука, якого теж обміняли 21 вересня.

Як повідомлялося, Україна передала Росії колишнього нардепа та одного з лідерів "Опозиційної платформи За життя" Віктора Медведчука. Його обміняли на 200 українських захисників.

Нагадаємо, Україна повернула 215 наших військових, серед яких 108 бійців "Азову" у рамках обміну полоненими з Росією.

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Обмін полоненими