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Медведчук попросил обменять его на защитников и жителей Мариуполя

Фото: Виктор Медведчук (ssu gov ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Подозреваемый в государственной измене нардеп Виктор Медведчук попросил обменять его на украинских военных и гражданских, которые находятся в заблокированном Мариуполе. С соответствующим предложением он обратился к президентам Украины и России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

"Я хочу обратиться к президентам Украины и России с просьбой обменять меня на защитников Мариуполя и его жителей, находящихся там сегодня и не имеющих возможности выхода через гуманитарные коридоры", - сказал Медведчук на видео, опубликованном СБУ.

Как известно, еще до начала войны Медведчук получил подозрение в государственной измене сразу по нескольким эпизодам. Суд отправил его под домашний арест, из-под которого тот сбежал после начала полномасштабного вторжения РФ. На днях правоохранители задержали Медведчука при попытке побега за пределы Украины.

Напомним, генеральный прокурор Ирина Венедиктова не исключала, что Медведчука могут обменять, но для этого нужно было его согласие.

О возможности обмена Медведчука заявлял и глава государства Владимир Зеленский.

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