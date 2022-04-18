Медведчук попросил обменять его на защитников и жителей Мариуполя

"Я хочу обратиться к президентам Украины и России с просьбой обменять меня на защитников Мариуполя и его жителей, находящихся там сегодня и не имеющих возможности выхода через гуманитарные коридоры", - сказал Медведчук на видео, опубликованном СБУ.

Как известно, еще до начала войны Медведчук получил подозрение в государственной измене сразу по нескольким эпизодам. Суд отправил его под домашний арест, из-под которого тот сбежал после начала полномасштабного вторжения РФ. На днях правоохранители задержали Медведчука при попытке побега за пределы Украины.