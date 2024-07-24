Медведчук отримав підозру у справі нафтопроводу "Самара - Західний напрямок"

Колишній нардеп, олігарх Віктор Медведчук отримав підозру одразу за чотирма статтями у справі нафтопроводу "Самара - Західний напрямок". Те ж стосується його спільників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
"СБУ та НАБУ зібрали масштабну доказову базу у справі нафтопроводу "Самара - Західний напрямок" і повідомили про підозру Медведчуку та його спільникам", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, правоохоронці зібрали доказову базу, яка доводить незаконність приватизації державного нафтопроводу "Самара-Західний напрямок" у 2015 році.
"Наразі про підозру повідомлено екс-нардепу Віктору Медведчуку та чотирьом представникам колишнього топменеджменту "Прикарпатзахідтрансу", які заволоділи та управляли нафтопроводом", - конкретизували в СБУ, додавши, що підозра оголошена одразу за чотирма статтями.
За матеріалами справи, організатором схеми із незаконної приватизації виступив підозрюваний СБУ у державній зраді екс-нардеп Віктор Медведчук.
Відповідно до наявних даних він почав її реалізацію у 2015 році і діяв у чіткій координації з тодішнім вищим політичним керівництвом України та РФ. До схеми Медведчук залучив третіх осіб, які у подальшому отримали керівні посади на підприємстві, що "приватизувало" вказаний нафтопровід.
Після заволодіння "трубою" Медведчук та його спільники забезпечили її функціонування через підприємство "Прикарпатзахідтранс", а отримані прибутки виводили на рахунки афілійованих зарубіжних компаній та розподіляли між собою.
Відповідна інформація підкріплена доказами, які є у розпорядженні НАБУ та СБУ, а також показами самого Віктора Медведчука, отриманними до обміну з РФ.
Як свідчать матеріали провадження, нафтопродуктопровід "Самара - Західний напрямок" після розпаду СРСР залишився у власності Росії.
Починаючи з 2005 року, Україна через суди доводила своє право на володіння ним, і лише у 2014-2015 роках це право підтвердили Апеляційний і Вищий господарський суди.
Втім, за підтримки тодішнього вищого керівництва України Медведчуку вдалося скасувати це рішення через Рівненський господарчий суд і оформити продаж нафтопродуктопроводу швейцарській компанії, яку фактично контролювали учасники схеми.
З травня 2019 року прокачування дизеля через нафтопровід було заблоковано для його повернення у державну власність, а правоохоронні органи досліджували законність приватизації. У січні 2024 року Верховний суд України остаточно визнав українську частину нафтопроводу державною власністю.
Наразі досудове розслідування триває.
Нагадаємо, 2021 року СБУ заявило, що через трубопровод "Самара - Західний напрямок" Закарпатська область опинилася на межі екологічної катастрофи.
Передбачалося, що так звана "труба Медвечука" причетна до масштабного забруднення земель.
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