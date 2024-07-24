Медведчук отримав підозру у справі нафтопроводу "Самара - Західний напрямок"

"СБУ та НАБУ зібрали масштабну доказову базу у справі нафтопроводу "Самара - Західний напрямок" і повідомили про підозру Медведчуку та його спільникам", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, правоохоронці зібрали доказову базу, яка доводить незаконність приватизації державного нафтопроводу "Самара-Західний напрямок" у 2015 році.

"Наразі про підозру повідомлено екс-нардепу Віктору Медведчуку та чотирьом представникам колишнього топменеджменту "Прикарпатзахідтрансу", які заволоділи та управляли нафтопроводом", - конкретизували в СБУ, додавши, що підозра оголошена одразу за чотирма статтями.

Деталі справи

За матеріалами справи, організатором схеми із незаконної приватизації виступив підозрюваний СБУ у державній зраді екс-нардеп Віктор Медведчук.

Відповідно до наявних даних він почав її реалізацію у 2015 році і діяв у чіткій координації з тодішнім вищим політичним керівництвом України та РФ. До схеми Медведчук залучив третіх осіб, які у подальшому отримали керівні посади на підприємстві, що "приватизувало" вказаний нафтопровід.

Після заволодіння "трубою" Медведчук та його спільники забезпечили її функціонування через підприємство "Прикарпатзахідтранс", а отримані прибутки виводили на рахунки афілійованих зарубіжних компаній та розподіляли між собою.

Відповідна інформація підкріплена доказами, які є у розпорядженні НАБУ та СБУ, а також показами самого Віктора Медведчука, отриманними до обміну з РФ.

Що відомо про нафтопровід

Як свідчать матеріали провадження, нафтопродуктопровід "Самара - Західний напрямок" після розпаду СРСР залишився у власності Росії.

Починаючи з 2005 року, Україна через суди доводила своє право на володіння ним, і лише у 2014-2015 роках це право підтвердили Апеляційний і Вищий господарський суди.

Втім, за підтримки тодішнього вищого керівництва України Медведчуку вдалося скасувати це рішення через Рівненський господарчий суд і оформити продаж нафтопродуктопроводу швейцарській компанії, яку фактично контролювали учасники схеми.

З травня 2019 року прокачування дизеля через нафтопровід було заблоковано для його повернення у державну власність, а правоохоронні органи досліджували законність приватизації. У січні 2024 року Верховний суд України остаточно визнав українську частину нафтопроводу державною власністю.

Наразі досудове розслідування триває.