Медведчук обжаловал в Верховном суде введение против него санкций

Народный депутат Виктор Медведчук обжаловал введение против него украинскими властями санкций. Соответствующий иск 16 марта получил Кассационный административный суд в составе Верховного Суда Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.
Отмечается, что иску, поступившему в суд, присвоен регистрационный номер дела - № 9901/73/21.
"16 марта 2021 года в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда поступил иск, которым оспаривается указ президента Украины от 19 февраля 2021 года № 64/2021 "О применении и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", а именно п. 7 доп. 1, согласно которому применены санкции к истцу - гражданину Украины Виктору Медведчуку", - говорится в сообщении.
Как сообщало РБК-Украина, СНБО 19 февраля одобрил санкции против народного депутата Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. Причиной санкций является финансирование терроризма.
Согласно данным последнего опроса Центра Разумкова, в начале марта 54% опрошенных заявили, что поддерживают введение этих санкций (среди тех, кто знал про эти санкции еще до проведения социологического опроса - 61%), не поддерживают эти санкции - соответственно 21% и 23%.