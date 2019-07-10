Медведчук и Бойко проводят новые "переговоры" с руководством РФ

Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и народный депутат Юрий Бойко прибыли в Россию для новых "переговоров" с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как сообщается, сейчас в московском офисе "Единой России" проходит встреча российского премьера Медведева с Медведчуком, Бойко, а также с Вадимом Рабиновичем и Тарасом Козаком.

Отмечается, что стороны обсуждают восстановление политического диалога между российскими и украинскими партиями. По словам Медведчука, это "элемент мирного диалога".

"Чего скрывать, практически политический диалог между российскими и украинскими партиями свернут. Мы считаем, что это неправильно и всячески поддерживаем намерение "Оппозиционной платформы - За жизнь" этот диалог восстановить", - заявил Медведев.

Также во время встречи была поднята тема восстановления мира на востоке Украины. Медведчук отметил, что, по его мнению, достичь мира на Донбассе невозможно без сотрудничества с Россией.

Напомним, 7 июня лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко и председатель политсовета партии Виктор Медведчук обсудили с российским руководством вопрос поставок газа в Украину. Медведчук заявил, что украинская власть еще в марте могла пойти на заключение договоров по газу с Россией.