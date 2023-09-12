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Медустанови отримають понад 1000 ортопедичних матрасів та ліжок від "Української команди"

Вівторок 12 вересня 2023 14:16
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Медустанови отримають понад 1000 ортопедичних матрасів та ліжок від "Української команди" Фото: медустанови отримають понад 1000 ортопедичних матрасів та ліжок від волонтерів (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Волонтери "Української команди" доставили в Україну понад 1000 ортопедичних матрасів та ліжок для військових госпіталів, цивільних лікарень і соціальних закладів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook волонтерів.

"Сьогодні "Українська команда" доставила в Україну понад 1000 ортопедичних матрасів та ліжка для медичних установ. Вже незабаром, через декілька днів всі ці речі поїдуть у регіони України, де це потрібно найбільше - у медичні і соціальні заклади та військові госпіталі", - йдеться у повідомленні "Української команди".

Як повідомлялось, вже понад 200 тисяч людей отримали допомогу від «Української команди» загальною вартістю у 200 млн грн.

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