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Медучреждения получат более 1000 ортопедических матрасов и кроватей от "Украинской команды"

Вторник 12 сентября 2023 14:16
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Медучреждения получат более 1000 ортопедических матрасов и кроватей от "Украинской команды" Фото: медучреждения получат более 1000 ортопедических матрасов и кроватей от волонтеров (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Волонтеры "Украинской команды" доставили в Украину более 1000 ортопедических матрасов и коек для военных госпиталей, гражданских больниц и социальных учреждений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook волонтеров.

"Сегодня "Украинская команда" доставила в Украину более 1000 ортопедических матрасов и кровати для медицинских учреждений. Уже вскоре через несколько дней все эти вещи поедут в регионы Украины, где это нужно больше всего - в медицинские и социальные учреждения и военные госпитали", - говорится. в сообщении "Украинской команды".

Как сообщалось, уже более 200 тысяч человек получили пособие от «Украинской команды» общей стоимостью в 200 млн грн.

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волонтери лікарні
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