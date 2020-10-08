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Медучреждениям выплатили почти 4,9 млрд гривен за пациентов с CОVID-19

Автор: Юлия Струк

Медицинским учреждениям выплатили 4,87 млрд гривен за помощь пациентам с CОVID-19. Соответствующие выплаты осуществила Национальная служба здоровья Украины.

Об этом сообщает правительственный портал.

Указано, что на сегодня НСЗУ законтрактовала для оказания помощи пациентам с COVID-19 и с подозрением на него 25 центров экстренной медицинской помощи, 339 медучреждений для помощи пациентам в стационарных условиях и 940 медучреждений, в которых созданы мобильные бригады, выезжающие к людям с подозрением на COVID-19.

"НСЗУ выплатила 4,87 млрд грн за оказание медицинскими учреждениями помощи пациентам с CОVID-19 или с подозрением на него", - говорится в сообщении.

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Выплаты от НСЗУ также получили 152 медучреждения, предоставлявшие стационарную помощь пациентам с коронавирусом в апреле, но не входившие в перечень определенных для госпитализации больниц.

Напомним, ранее сообщалось, что Нацслужба здоровья выплатила учреждениям 4,4 млрд гривен за помощь больным с коронавирусом.

Как писало РБК-Украина, число госпитализированных с COVID-19 в сентябре выросло на 34% по сравнению с августом.

Так, сегодня в стране впервые выявили более 5 тысяч случаев заражения за сутки: заболели 5397 человек.

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