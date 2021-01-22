Медучреждениям выплатили более 128,5 млн гривен за онкодиагностику в 2020

Фото: деньги (Виталий Носач/РБК-Украина)

В 2020 году Нацслужба здоровья выплатила более 128,5 млн гривен заведениям за предоставление амбулаторных услуг пациентам по ранней диагностике онкозаболеваний. В Программу медгарантий включены шесть таких инструментальных исследований.

Об этом сообщает пресс-служба НСЗУ.

Такие услуги по диагностике по договору с НСЗУ пациенты получают в 678 медучреждениях, 33 из них - частные. Наибольшее количество учреждений, оказывающих приоритетные амбулаторные услуги по контракту с НСЗУ - в Днепропетровской области - 55, Харьковской - 47 и Львовской - 44.

"В 2020 году НСЗУ выплатила более 128,5 млн грн заведениям за предоставление приоритетных амбулаторных услуг пациентам по ранней диагностике онкозаболеваний. Черкасский областной онкодиспансер и Львовский областной диагностический центр получили более 2 млн грн и Черниговский медицинский центр современной онкологии - 2 млн гривен", - указано в сообщении.

Напомним, Министерство здравоохранения разработало проект Национальной стратегии контроля онкологических заболеваний. Стратегия рассчитана на период до 2030 года.

Как писало РБК-Украина, Минздрав расширил перечень лекарств для онкобольных. Министерство добавило в перечень 9 новых лекарственных средств, закупаемых централизованно.

Так, в Украине более миллиона онкобольных. Ежегодно рак становится причиной смерти до 80 тысяч граждан.