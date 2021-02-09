ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Только медицинские: в школах Франции запретили использовать самодельные защитные маски

Новина українською → Франция, Вторник 09 февраля 2021 07:14
Только медицинские: в школах Франции запретили использовать самодельные защитные маски Фото: девушка в тканниій маске, запреты в школах (pexels)
Автор: Даша Харченко

Во Франции повысили требования к ношению защитных масок в школах во время пандемии коронавируса. Так, запретили использовать самодельные маски.

Об этом сообщает The local.fr

Так, согласно санитарным протоколом деятельности школ, ученики и персонал этих учреждений должны использовать средства, предназначенные для медицинского (или хирургического) применения первой категории защиты.

Одноразовые маски такого уровня, которые необходимо менять каждые четыре часа, обеспечивают до 98% задержки капель мокроты, которые выделяет в воздух человек.

Использование самодельных масок или средств промышленного производства, которые не предназначены для медицинского применения, отныне в школах запрещено.

Ранее стало известно, что во Франции не видят необходимости в возврате локдауна сейчас. Но усиление карантина в случае ухудшения ситуации всегда возможно.

В будние дни во Франции сейчас фиксируют за 20-25 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. В стране действует комендантский час, который предусматривает запрет пребывания на улице с 18:00 и до утра. Закрыты большинство учреждений, где возможны скопления людей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Франция маска Коронавирус
NEWS
Преемник Меркель о евроинтеграции Украины: мы должны поддержать ее на сложном пути
Преемник Меркель о евроинтеграции Украины: мы должны поддержать ее на сложном пути
DAILY
Америка возвращается. Как Байден будет выстраивать отношения с миром и Украиной
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Америка возвращается. Как Байден будет выстраивать отношения с миром и Украиной