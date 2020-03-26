Медицинская безопасность в условиях карантина: эксперты расскажут, как действовать в рисковых ситуациях

26-29 марта национальный молодежный образовательный проект Safety Park проведет бесплатный онлайн-курс по оказанию первой медицинской помощи для всех желающих. В качестве тренеров выступят эксперты-практики с международной сертификацией и опытом работы спасателями в ЕС и США

Зрители смогут узнать об особенностях организации медицинской безопасности в условиях карантина и современные международные алгоритмы действий в ситуациях, связанных с риском для здоровья.

Зарегистрироваться на онлайн-курс можно по ссылке: https://bit.ly/33OQeY3.

"Каждому человеку важно знать, как оказать первую медицинскую помощь. А сейчас, во время пандемии коронавируса и карантина, иметь эти знания крайне необходимо. Многие люди из-за паники вызывают скорую без необходимости, или неправильно действуют до приезда врачей и дают некорректные данные во время вызова скорой. Все эти ошибочные действия приводят к тому, что увеличивается количество людей, к которым врачи вовремя доехать и спасти жизнь не успевают. Чтобы паники и необдуманных действий было меньше, а спасенных человеческих жизней как можно больше, мы решили запустить этот онлайн-курс", - рассказывает Ольга Дробышева, координатор проекта.

Этим курсом организаторы, общественная организация Traffic Challenge и благотворительный фонд "Демократичний розвиток", запускают всеукраинский образовательный проект по безопасности - Safety Park.

Safety Park - это комплексный курс из 100 тренингов, который будет учить украинцев лучшим мировым практикам и инструментам защиты жизни и здоровья в 15 направлениях безопасности: безопасность дорожного движения, психологическая безопасность, информационная безопасность, физическая безопасность и противодействие насилию, химическая безопасность, пожарная безопасность, BLS (Basic Life Support), экологическая безопасность, безопасность с электричеством, безопасность здоровья и питания, экономическая безопасность, сексуальная безопасность, поведение в чрезвычайных ситуациях, радиационная безопасность и безопасность для родителей и педагогов.

Вскоре Safety Park откроет набор на бесплатное обучение.

Генеральный партнер проекта Safety Park - Grawe Ukraine, партнеры - Winner, Vodafone и Центр общественного здоровья Украины.

Информационные партнеры: "Информатор Киев", "РБК-Украина", "Апостроф", "Джем ФМ", "Киев Автомобильный" и "Шкільний світ".

Чтобы не забыть про онлайн-курс 26-29 марта по оказанию первой медицинской помощи, присоединяйтесь к событию в Facebook: https://bit.ly/3bp23H3.